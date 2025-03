Bayern de Munique vence Leverkusen (3-0) e fica perto das quartas da Champions

O Bayern de Munique se aproximou das quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayer Leverkusen por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), na Allianz Arena, no jogo de ida das oitavas de final, marcado pela lesão do goleiro Manuel Neuer. Harry Kane abriu e fechou a vitória do Bayern, primeiro com um gol de cabeça (8') e depois em cobrança de pênalti (75').

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na artilharia da Champions, Kane soma oito gols, um a menos que Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e Robert Lewandowski (Barcelona).

"É um grande passo na direção certa. Tivemos problemas nos dois últimos anos contra este adversário, mas desta vez estávamos concentrados e com intensidade desde o início", comemorou o atacante inglês em declarações à plataforma DAZN. O segundo gol do time bávaro foi um presente do goleiro Matej Kovar, que soltou uma bola levantada na área nos pés de Jamal Musiala, que não perdoou (54'). A noite para esquecer do Leverkusen também teve a expulsão do lateral francês Nordi Mukiele pouco depois do gol de Musiala (62').

- Lesão de Neuer - Minutos antes da expulsão de Mukiele, Neuer reclamou de um problema muscular e pediu substituição. À espera de informações sobre a gravidade da lesão, o capitão do Bayern de Munique agora virou dúvida para o jogo de volta na próxima terça-feira, na BayArena. Até agora, o Leverkusen soube segurar o Bayern em seus confrontos nesta temporada, com dois empates (0 a 0 e 1 a 1) nos dois turnos do Campeonato Alemão e principalmente com a eliminação do time de Munique nas oitavas de final da Copa da Alemanha com uma vitória como visitante por 1 a 0.

- Presente de Kovar - Depois do gol de cabeça de Kane, o primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Bayern, que chegou a colocar uma bola no travessão com Musiala e contou com várias chances claras. Na segunda etapa, o gol de Musiala após o erro grave de Kovar evidenciou o nervosismo do Leverkusen, que ficou em situação ainda mais complicada com a expulsão de Mukiele.