Anfitrião da COP30, Brasil diz que Amazônia pode ser fonte de soluções climáticas

Em meio à incerteza do anúncio do governo de Donald Trump de que retirará o seu país do Acordo de Paris, o Brasil, que sediará a COP30 em novembro, espera que a Amazônia seja uma "fonte de soluções climáticas" com "forte" participação pública.

A escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de colocar a Amazônia pela primeira vez no centro das decisões climáticas globais "consagra uma visão que combina realismo e esperança", disse à Assembleia Geral da ONU André Correa do Lago, diplomata escolhido para presidir a COP30, que será realizada na cidade de Belém.