Zelensky propõe trégua em céu e mar e diz querer 'consertar as coisas' com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, propôs uma trégua com a Rússia nesta terça-feira (4) que detenha os ataques aéreos e marítimos e realizar conversas sobre uma "paz duradoura" sob a "liderança" do presidente americano Donald Trump, com quem quer "consertar as coisas". Além disso, afirmou estar disposto a firmar um acordo sobre a exploração dos recursos naturais ucranianos por parte dos Estados Unidos.

"A Ucrânia está absolutamente determinada a continuar sua cooperação com os Estados Unidos [...] um parceiro importante", disse horas antes, em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmygal, um dia depois de Trump cumprir sua ameaça e ordenar uma "pausa" na ajuda militar americana à Ucrânia.

"Minha equipe e eu estamos dispostos a trabalhar sob a liderança do presidente Trump para conseguir uma paz duradoura", disse Zelensky na rede social X, assegurando que queria "consertar as coisas" com a contraparte americana após a discussão acalorada de sexta-feira. "As primeiras etapas poderiam ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no céu, [com] proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas contra infraestruturas" civis, sobretudo energéticas, e "uma trégua no mar imediatamente, se a Rússia fizer o mesmo", indicou o presidente ucraniano. Zelensky assegurou que a Ucrânia é "grata" aos Estados Unidos por sua ajuda militar, no que parecia ser uma resposta às críticas de Trump, que o havia acusado de ingratidão em relação a Washington por seus esforços para pôr fim à guerra, durante o bate-boca de sexta na Casa Branca.

- Mobilização europeia - Por sua vez, um assessor da presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, disse hoje que estava "discutindo opções com nossos parceiros europeus", no mesmo dia em que a União Europeia lançou um ambicioso plano de rearmamento da Europa que poderia mobilizar até 800 bilhões de euros (4,9 trilhões de reais) para a defesa. "A Europa enfrenta um perigo claro e imediato de uma magnitude que nenhum de nós jamais conheceu em nossa vida adulta", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma carta aos líderes dos 27 países do bloco.

O projeto será analisado durante uma cúpula europeia nesta quinta, que estará focada na Ucrânia e na segurança da Europa. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, disse no Parlamento que a França vai fazer de tudo para "reunir todos os meios possíveis", com outros países europeus, para compensar a interrupção da ajuda militar americana à Ucrânia. Seu colega polonês, Donald Tusk, considerou que a situação é "muito grave" e que os europeus devem "estar à altura", ao mesmo tempo em que lamentou que os Estados Unidos tenham tomado essa decisão, "de grande importância política" sem ter "consultado" nem "informado" seus aliados.

Em Londres, o chefe do governo britânico, Keir Starmer, manifestou sua vontade de diálogo com o "aliado mais antigo e mais poderoso" do Reino Unido, os Estados Unidos, e também com seus "parceiros europeus" e com Kiev. "Ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia", assinalou pouco depois uma porta-voz do gabinete de Starmer. - 'Facada nas costas' -