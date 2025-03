Zelensky diz que deseja 'consertar as coisas' com Trump após bate-boca em Washington

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta terça-feira (4) que quer "consertar as coisas" com Donald Trump e deseja trabalhar sob a "forte liderança" do presidente americano para conseguir uma paz duradoura na Ucrânia.

Zelensky assegurou nesta terça que está disposto a "trabalhar sob a liderança" de Donald Trump para "conseguir uma paz duradoura" na Ucrânia, em meio às tensões com o inquilino da Casa Branca.

"Minha equipe e eu estamos dispostos a trabalhar sob a liderança do presidente Trump para conseguir uma paz duradoura", disse Zelensky na rede social X, assegurando que queria "consertar as coisas" com a contraparte americana após a discussão acalorada de sexta-feira.

Zelensky também propôs "uma trégua no céu" e "no mar" como condição prévia para as conversas de paz.

