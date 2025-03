Wall Street fecha novamente no vermelho, afetada por guerra tarifária

De fato, o Canadá respondeu nesta terça com direitos aduaneiros "imediatos" visando centenas de milhões de dólares em bens dos Estados Unidos. E Pequim também anunciou tarifas de 10% a 15% sobre uma série de produtos agrícolas americanos. O México vai anunciar suas medidas no domingo.

Entre as ações do dia, o setor automotivo acusou o golpe das tarifas, uma vez que muitos fabricantes têm plantas no México e no Canadá que alimentam o mercado americano.

Nesse sentido, a General Motors (GM) caiu 4,56%; a Ford, 2,88% e a Stellantis, 4,38%.

tmc/mr/llu/rpr