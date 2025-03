PSG é 'um dos melhores times com a bola', diz técnico do Liverpool

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que o time francês é "um dos melhores com a bola".

"É difícil ter uma alta posse de bola contra o PSG. Vamos ter que nos adaptar", previu Slot, que afirmou que seus jogadores terão que mostrar sua "melhor versão", "seja no contra-ataque ou na posse de bola".