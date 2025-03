Maior iceberg do mundo encalhado a 70km da Geórgia do Sul

O bloco de gelo, identificado como A23a, com uma área de cerca de 3.300 quilômetros quadrados e um peso de cerca de um bilhão de toneladas, estava se movendo para o norte da Antártica, impulsionado por poderosas correntes oceânicas desde dezembro.

O maior iceberg do mundo parece ter encalhado a mais de 70 km da Ilha Geórgia do Sul, um refúgio vital para a vida selvagem, anunciou nesta terça-feira (4) o grupo de pesquisadores encarregado de monitorá-lo.

No entanto, desde 1º de março, o iceberg permanece preso a 73 quilômetros da ilha, de acordo com uma declaração do British Antarctic Survey.

“Se o iceberg continuar encalhado, isso não afetará significativamente a vida selvagem local”, disse o oceanógrafo Andrew Meijers, responsável pelo monitoramento por satélite do A23a.

“Nas últimas décadas, os muitos icebergs que seguiram essa rota pelo Oceano Antártico se quebraram, se dispersaram e acabaram derretendo rapidamente”, explicou.