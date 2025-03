Mahmoud Abbas anuncia criação do cargo de vice-presidente palestino

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, anunciou na cúpula árabe do Cairo a criação do cargo de vice-presidente, bem como uma anistia destinada aos membros dissidentes de seu partido, o Fatah, com o objetivo de permitir sua reintegração.

Entre esses dissidentes está, ainda que Abbas não mencione o seu nome, Mohamad Dahlane, ex-líder de facto da Faixa de Gaza antes da chegada do Hamas ao poder em 2007.