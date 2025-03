Macron saúda vontade de Zelensky de 'retomar diálogo' com Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou nesta terça-feira (4) a vontade de seu colega ucraniano Volodimir Zelensky de "retomar o diálogo com os Estados Unidos", informou o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

O chefe de Estado, que conversou por telefone na segunda-feira à noite com Zelensky e Trump, "reiterou a determinação da França de trabalhar com todas as partes interessadas para estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia", indicou a Presidência.