Justiça da Flórida anuncia investigação criminal contra irmãos Tate

"Esses indivíduos admitiram publicamente participar do que parece ser uma rede de prostituição, tráfico e exploração de mulheres em todo o mundo", disse James Uthmeier, em comentários divulgados por um repórter da emissora EW Scripps. "Se eles cometeram atividades criminosas na Flórida, nós os perseguiremos com todo o peso da lei e os responsabilizaremos."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tate, um ex-kickboxer de 38 anos, e seu irmão Tristan, 36, chegaram à Florida em um avião particular, na última quinta-feira. Os irmãos, que têm nacionalidade britânica e americana, são acusados pela Justiça romena de terem criado com duas mulheres, em 2021, uma organização criminosa com ramificações na Romênia e no Reino Unido, e de explorar sexualmente várias vítimas. Os dois têm que se apresentar à corte no fim do mês, ou podem ter a prisão preventiva decretada.