Hamas mostra reféns em vídeo para pressionar por fim da guerra em Gaza

Primeira fase do acordo terminaria neste sábado. Israel quer extensão até meados de abril e soltura de mais reféns. Já grupo palestino defende que antes haja retirada de tropas.O grupo palestino Hamas publicou um vídeo neste sábado (01/03) que mostra diversos reféns israelenses na Faixa de Gaza. O vídeo foi divulgado na mesma data em que expira a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que está em vigor desde 19 de janeiro. Os dois lados discordam sobre quais deveriam ser os próximos passos da trégua. O governo de Benjamin Netanyahu quer estender essa primeira fase, com a soltura de mais reféns. Já o Hamas pressiona pela segunda fase, que pavimentaria o caminho para o fim definitivo da guerra. Dos 62 reféns ainda em Gaza, acredita-se que 35 estejam mortos. Pelos termos do acordo, o conflito está suspenso enquanto os dois lados mantiverem negociações sobre a segunda fase. Horas mais tarde, o gabinete de Netanyahu anunciou que o premiê apoia uma proposta feita pelos Estados Unidos para estender o cessar-fogo por todo o período do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, e as comemorações judaicas do Pessach, que terminam em 19 de abril. Pela proposta anunciada por Israel, metade dos reféns – vivos e mortos – seriam libertados já neste domingo. Os demais seriam devolvidos no final desse período, caso se chegue a um acordo de cessar-fogo permanente. A proposta ainda precisa ser aceita pelo Hamas, segundo Israel. O que o novo vídeo dos reféns do Hamas mostra? As novas imagens divulgadas pelo Hamas neste sábado mostram os irmãos israelenses Iair e Eitan Horn abraçados. Rostos de outras pessoas no entorno – possivelmente também reféns – foram borrados. Iair Horn foi libertado em 15 de fevereiro em troca de prisioneiros palestinos. Por isso, acredita-se que o vídeo – cuja autenticidade não pôde ser verificada – tenha sido gravado antes disso. "Estou muito feliz que meu irmão vai ser libertado amanhã, mas isso não é lógico de jeito nenhum, separar famílias", diz Eitan no vídeo. "Assinem a segunda e terceira fase [do acordo de cessar-fogo]. Chega de guerra." O vídeo foi publicado no Telegram, acompanhado da mensagem: "Apenas um acordo de cessar-fogo os trará vivos de volta." O governo israelense reagiu dizendo que "não se deixará deter pela propaganda do Hamas", e que continuará a "agir incansavelmente para trazer de volta" todos os reféns e "atingir todos os objetivos de guerra de Israel". Impasse Israel quer estender a primeira fase do cessar-fogo. Já o Hamas quer passar à segunda fase e dar um fim definitivo ao conflito. Na primeira fase do acordo, 33 reféns israelenses foram devolvidos pelo Hamas. Em troca, Israel libertou cerca de 2 mil prisioneiros palestinos. Porta-voz do grupo palestino, Hazem Qassem disse no sábado que o grupo rejeitou a demanda israelense, e apelou a mediadores para que "obriguem a ocupação [Israel] a cumprir o acordo em seus vários estágios". Em um outro comunicado, o Hamas disse que estava pronto para "completar os estágios restantes do acordo de cessar-fogo, levando a um cessar-fogo abrangente e permanente, total retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza, reconstrução e fim do cerco". Representantes de Israel estiveram em Cairo nesta semana para discutir a trégua com mediadores do Egito, Catar e Estados Unidos. Na semana anterior, representantes do Hamas fizeram o mesmo. O cessar-fogo atual veio após 15 meses de bombardeios israelenses e a destruição de mais de 60% das construções na Faixa de Gaza. O conflito foi desencadeado por um ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que matou mais de 1,2 mil pessoas e resultou no sequestro de outras cerca de 250. Desde então, os confrontos deixaram mais de 48 mil mortos no lado palestino. Hamas diz que negociações estão emperradas Na sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, disse que o momento é "frágil" e pediu que se evite a "retomada de hostilidades que aprofundariam o sofrimento e desestabilizariam mais ainda uma região que já se equilibra na ponta de uma faca". A ONU afirma que a trégua permitiu a prestação de ajuda humanitária à população em uma Faixa de Gaza arruinada e faminta por causa da guerra. Duas fontes do governo Netanyahu disseram que há uma conversa agendada depois da viagem a Cairo entre o premiê e chefes de segurança e ministros. Uma fonte do Hamas ouvida pela agência de notícias Associated Press disse que até então não houve "nenhum progresso", e que "não fazia ideia" de quando as negociações seriam retomadas. ra (AP, Reuters, AFP, ots)