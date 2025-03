Ginecologista será julgado na França suspeito de estuprar mais de 100 pacientes

Phuoc-Vinh Tran, de 74 anos, negou sistematicamente as acusações ao longo de uma investigação que durou mais de uma década.

Um ginecologista aposentado de origem vietnamita será julgado na França, acusado de estuprar ou agredir sexualmente mais de 100 pacientes, informou à AFP nesta terça-feira (4) uma fonte próxima do caso.

Ao longo dos anos, 133 mulheres apresentaram denúncias de supostos delitos do médico que tinham um padrão similar, segundo um texto de acusação ao qual a AFP teve acesso.

Um juiz de instrução assinalou em sua apresentação que a cobertura midiática do caso foi um incentivo para que outras pacientes o denunciassem. As mulheres tinham entre 18 e 52 anos no momento dos fatos.

O juiz enfatizou o "caráter serial" dos supostos atos, dizendo que a "natureza sexual dos toques vaginais" estava em contradição "com um ato estritamente médico".