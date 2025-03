Ex-cirurgião julgado na França admite que 'propiciava' oportunidades para assediar pacientes

O ex-cirurgião Joël Le Scouarnec confessou nesta terça-feira (4), perante um tribunal do oeste da França, que ele "propiciava as ocasiões" para abusar sexualmente de seus pacientes, frequentemente menores, e descreveu o 'modus operandi' do que, segundo ele, eram "gestos furtivos".

"Visitava [os pacientes] com uma enfermeira e, quando ela deixava o seu posto, se eu tivesse visto que havia alguma criança sozinha em seu quarto, eu voltava" lá, afirmou. Segundo ele, "uma única vez" sedou uma vítima, que não faz parte das 299 que integram o processo que está sendo julgado em um tribunal de Vannes desde 29 de fevereiro.