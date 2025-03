EUA dá um mês para Chevron 'liquidar' operações na Venezuela

Os Estados Unidos deram como prazo o dia 3 de abril para a petroleira Chevron "liquidar" suas operações na Venezuela, informou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) nesta terça-feira (4).

Seguindo as instruções do presidente Donald Trump, o Departamento do Tesouro ordenou o "encerramento de atividades" da Chevron no país sul-americano, de suas "joint-ventures" com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ou de qualquer companhia na qual essa última possua "participação de 50%".