Cofundador da Apple critica 'papel direto' das bigechs na política americana

Designer dos primeiros computadores da Apple, Wosniak se mantém distante distante dos gigantes do Vale do Silício depois de ter se distanciado da empresa que ajudou a criar e que viu seu grande sucesso sob a liderança de Steve Jobs.

O cofundador da Apple Steve Wozniak criticou nesta terça-feira (4) o "papel direto" que as bigtechs estão tendo na política dos Estados Unidos, ao apontar que figuras como Elon Musk estão tendo muito peso em sua vida pública.

Hoje, "todas as grandes empresas de tecnologia são enormes. É como se controlassem nossas vidas", avaliou Wosniak no Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC) que acontece em Barcelona.

"As empresas de tecnologia são enormes, e como são enormes e valem tanto dinheiro, têm que ter certo envolvimento político", reconheceu Wosniak.

"Mas efetivamente exercer um papel direto, apenas porque tiveram sucesso na tecnologia, não gosto tanto disso", disse.

Perguntado sobre o papel desempenhado por Elon Musk no governo Trump, Wozniak disse que "as habilidades políticas" são "muito diferentes das habilidades necessárias para que as empresas de tecnologia tenham sucesso".