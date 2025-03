Zelensky mantém rejeição à trégua sem 'garantias de segurança'

Quanto aos aliados europeus de Kiev, o presidente francês Emmanuel Macron mencionou no domingo a ideia de uma primeira trégua de um mês "no ar, no mar e nas infraestruturas energéticas".

"Será um fracasso para o mundo inteiro se a Ucrânia for forçada a um cessar-fogo sem sérias garantias de segurança", disse Zelensky a imprensa em Londres no domingo.

Na semana passada, Trump acusou Zelensky de ser um "ditador" por seu país não ter realizado eleições por causa da guerra.

O presidente ucraniano lembrou que havia oferecido a sua renúncia em troca da paz e de que a Ucrânia fosse incorporada à Otan, o que significaria que ele já teria "cumprido [sua] missão.

Mas, na semana passada, Trump disse que os ucranianos podem "esquecer" a ideia de entrar na Otan, antes mesmo de receber Zelensky em Washington.

- Rússia contém seu avanço -

Convidados pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, quinze líderes europeus expressaram no domingo seu comprometimento em apoiar Kiev e a se rearmar contra a Rússia.

No terreno, a guerra iniciada pela Rússia há três anos continua causando mortes e destruição.

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksander Syrskyi, disse nesta segunda-feira que um "míssil balístico Iskander-M com bombas de fragmentação" atingiu uma base do Exército na região de Dnipropetrovsk no sábado, a mais de 100 km da linha de frente, deixando "mortos e feridos".

Segundo um blogueiro militar ucraniano, entre 30 e 40 soldados foram mortos no ataque, e até 90 ficaram feridos.

Enquanto isso, as tropas russas avançaram menos em fevereiro que nos meses anteriores, segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos Estados Unidos.

O Exército russo ocupou 389 km² em fevereiro, após ter conquistado 431 km² em janeiro, 476 km² em dezembro e 725 km² em novembro. Atualmente, as tropas de Moscou avançam em direção a Pokrovsk, cidade logisticamente importante na província de Donetsk.

