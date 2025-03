Vários mortos em bombardeio russo contra instalação militar na Ucrânia, diz Exército ucraniano

A Rússia atacou no sábado com um míssil um campo de treinamento militar no centro-leste da Ucrânia, a mais de 100 quilômetros da linha de frente, deixando diversas vítimas, afirmaram autoridades ucranianas nesta segunda-feira (3).

Segundo um blogueiro militar ucraniano, Yuri Butosov, entre 30 e 40 soldados morreram e até 90 ficaram feridos. Oficialmente, não foi publicado nenhum balanço de vítimas.