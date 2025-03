Um morto e vários feridos em ataque com arma branca na cidade israelense de Haifa

A classificação de "atentado terrorista" da polícia indica que está relacionado ao conflito israelense-palestino.

O ataque ocorreu no terminal de ônibus e trens de Hamifratz, no centro de Haifa. Jornalistas da AFP no local viram o corpo do agressor coberto por um lençol e muito sangue no chão.

O Magen David Adom (MADA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, informou a morte de um homem de 70 anos e que está atendendo quatro feridos: três em estado grave (um homem e uma mulher de cerca de 30 anos e um adolescente de 15) e uma mulher de 70 anos, em estado moderado.