Trump diz estar aberto a acordo comercial com Argentina

"Vou considerar qualquer coisa", respondeu Trump a um jornalista que lhe perguntou na Casa Branca se contempla a possibilidade de firmar um acordo de livre-comércio com a Argentina, como pede Milei.

Donald Trump disse nesta segunda-feira (3) que está aberto a analisar um acordo comercial com a Argentina, governada pelo "grande líder" Javier Milei, nas palavras do presidente dos Estados Unidos.

"Acho que ele é genial, certamente. Acho que é um grande líder. Está fazendo um grande trabalho [...] um trabalho fantástico. Resgatou [o país] do esquecimento", acrescentou.

"Sim, vamos analisar" as opções, declarou o magnata republicano na Casa Blanca.

Milei afirma estar disposto a retirar a Argentina do Mercosul, o bloco comercial que reúne cinco países sul-americanos, entre eles o Brasil, se for necessário para concluir um acordo de livre-comércio com os Estados Unidos.

"A única coisa que [o Mercosul] conseguiu desde a sua criação é enriquecer os grandes industriais brasileiros à custa de empobrecer os argentinos", disse Milei no sábado em seu discurso na abertura anual do Congresso.