Shakira adia outro show de sua turnê por problemas no palco no Chile

A estrela colombiana Shakira adiou mais um show de sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", desta vez o programado para este domingo em Santiago, no Chile, por problemas no chão onde seria montado o palco, anunciou a produtora do evento.

"Infelizmente durante o processo de montagem do show programado para o dia de hoje (2 de março), encontramos inconvenientes técnicos alheios à artista (...), já que o chão onde o palco seria montado está desnivelado", informou a companhia Fénix em um comunicado nas redes sociais.