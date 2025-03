Primeiro ataque mortal em Israel desde o início da trégua em Gaza

Quando jornalistas da AFP chegaram ao local, após as vítimas terem sido evacuadas, viram o corpo coberto do agressor no chão e muito sangue.

Haifa, uma cidade mista de judeus e árabes, é o maior centro urbano no norte de Israel.

A trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra devastadora.

Após a conclusão da primeira fase do acordo, negociado pelo Catar com a ajuda do Egito e dos Estados Unidos, Israel e o Hamas não conseguiram chegar a um entendimento sobre a próxima etapa do processo, que deveria começar no domingo.