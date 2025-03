CINEMA OSCAR: Brasil conquista Oscar histórico com filme sobre a ditadura militar 'Ainda Estou Aqui'

Israel sofreu nesta segunda-feira (3) o primeiro ataque mortal desde o início de uma trégua com o Hamas na Faixa de Gaza em janeiro, cometido por um druso israelense que matou uma pessoa e feriu quatro na cidade de Haifa.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky manteve sua oposição a um cessar-fogo com a Rússia sem garantias de segurança "sérias", após uma cúpula com seus aliados em Londres e sob pressão do presidente americano, Donald Trump.

Brasil conquista Oscar histórico com filme sobre a ditadura militar 'Ainda Estou Aqui'

O Brasil fez história ao conquistar neste domingo(2) seu primeiro Oscar, com "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional.

Primeiro Oscar do Brasil alimenta êxtase do Carnaval do Rio

O Sambódromo do Rio de Janeiro explodiu em uma animada celebração no domingo(2) quando foi anunciado, em meio aos desfiles de Carnaval, que o Brasil conquistou seu histórico primeiro Oscar com Ainda Estou Aqui.

'Anora' se consagra como melhor filme e é destaque do Oscar

"Anora", uma tragicomédia sobre uma stripper de Nova York que vive um romance tórrido com um jovem herdeiro russo, foi o destaque neste domingo da cerimônia do Oscar, que a consagrou com o prêmio de melhor filme.

Conan, Gaza e Gene Hackman: momentos marcantes do Oscar

Entre o triunfo de "Anora" e a relativa decepção de "Emilia Pérez", a 97ª cerimônia do Oscar em Hollywood teve brilho, humor e alguns acenos políticos após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

