Papa Francisco sofreu 'dois episódios de insuficiência respiratória aguda'

O papa Francisco, hospitalizado com pneumonia bilateral, sofreu nesta segunda-feira (3) "dois episódios de insuficiência respiratória aguda", a terceira recaída do pontífice argentino de 88 anos desde que foi internado em uma clínica de Roma há 18 dias.

Os médicos realizaram duas "broncoscopias" para aspirar as "secreções abundantes" e, em seguida, o pontífice retomou "a ventilação mecânica não invasiva" que administra oxigênio através de uma máscara.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro por uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

Uma evidência da piora de seu estado é que retomou a "ventilação mecânica não invasiva" que havia deixado de lado no domingo para manter somente uma "oxigenoterapia de alto fluxo".

Mas, no domingo à noite, uma fonte do Vaticano indicou que não havia, "aparentemente por ora, mais consequências" da segunda recaída, embora o quadro clínico continuasse sendo "complexo".

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação pelos problemas anteriores que debilitaram a saúde de Francisco nos últimos anos: operações no cólon e abdome, e dificuldades para caminhar.

Além disso, a situação traz questionamentos sobre sua capacidade para desempenhar suas funções, especialmente quando o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

O pontífice, que descartou a ideia de renunciar em tempos recentes, não fez nenhuma aparição pública desde a sua entrada no hospital. No domingo, agradeceu os fiéis por suas orações, em mensagem escrita por ocasião do Angelus.