Morre James Harrison, o australiano com sangue raro que ajudou a salvar 2 milhões de bebês

Segundo informações do site, James doou seu plasma mais de 1.100 vezes, durante 60 anos, até se aposentar em 2018, com 81 anos. Ele ajudou a salvar 2 milhões de bebês

Morreu no dia 17 de fevereiro o australiano James Harrison, apelidado de homem do “sangue dourado” ou homem do "braço de ouro" por ter o anticorpo Anti-D. A substância é utilizada para tratar a doença de Rhesus, ou eritroblastose fetal. James faleceu pacificamente enquanto dormia na casa de repouso Peninsula Village Nursing Home. A família apenas anunciou o ocorrido neste domingo, 1° de março, por meio da Cruz Vermelha Australiana Lifeblood, prestadoras de serviços de saúde sem fins lucrativos.

O homem do "braço de ouro" começou a doar sangue em 1954, aos 18 anos, após precisar de diversas transfusões de sangue devido a uma cirurgia no pulmão, quando tinha apenas 14 anos. Incentivado pelo pai, Harrison doava sangue quinzenalmente.

O anticorpo Anti-D, presente no sangue de Harrison é usado para produzir a vacina contra a Doença Hemolítica Perinatal (DHPN), mais conhecida como eristoblastose fetal, que se manifesta quando mãe e bebê possuem sangue incompatíveis. O Minstério da Saúde lista alguns sintomas da doença, como anemia intensa, pele e mucosas amareladas (icterícia), acúmulo de líquido no abdômen (ascite), inchaço generalizado (edema), aumento do fígado (hepatomegalia) e aumento do baço (esplenomegalia).

A família de James Harrison prestou homenagens ao parente para o site australiano. Tracey Mellowship, filha de Harrison, afirmou que o pai fará muita falta à família, principalmente por seu senso de humor.