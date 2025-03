Los Angeles Times vai adicionar contrapontos gerados por IA a artigos

O jornal americano Los Angeles Times anunciou nesta segunda-feira que vai adicionar contrapontos gerados por inteligência artificial (IA) aos seus artigos de opinião, para oferecer aos leitores pontos de vista diferentes.

A mudança acontece no momento em que o jornal perde leitores e enfrenta problemas financeiros, que levaram a cortes de empregos. Donos de veículos de comunicação também tentam suavizar sua imagem progressista, com o atual governo republicano do país atacando o que considera uma cobertura desfavorável.