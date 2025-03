Juventus vence Verona e soma 5ª vitória seguida na Serie A

Com 52 pontos, o time de Turim recuperou a quarta colocação na tabela, que havia perdido provisoriamente para a Lazio (5ª), com a vitória do time romano sobre o Milan (9º) no domingo.

A vitória atenua as duas grandes decepções nas duas últimas semanas, primeiro a eliminação no playoff de acesso às oitavas da Champions diante do PSV Eindhoven e, dias depois, a queda na Copa da Itália com derrota para o Empoli.

Apesar do bom momento na Serie A, com seis vitórias nos últimos sete jogos, os torcedores da Juventus continuam insatisfeitos com os jogadores, o técnico Thiago Motta e os dirigentes do clube.

Com 52 pontos, a equipe ainda não entrou em definitivo na luta pelo 'Scudetto'. A líder é a Inter de Milão (58 pontos), que no sábado empatou em 1 a 1 com o Napoli (57 pontos), segundo colocado.