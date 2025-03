Incêndio é registrado em instalação petrólífera russa após ataque de drones

A Ucrânia ataca regularmente alvos militares e infraestruturas energéticas na Rússia, em resposta aos ataques diários das forças do Kremlin desde que lançou a invasão do país vizinho, em fevereiro de 2022.

Uma infraestrutura petrolífera pegou fogo na noite desta segunda-feira (3) em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, depois de um ataque ucraniano com drones, informou o governador dessa província russa, Yuri Sliusar.

"Após um ataque maciço de drones no distrito de Chertkovski, registrou-se um incêndio" em uma instalação petrolífera, indicou Sliusar na plataforma Telegram, sem dar mais detalhes.

"Os serviços de urgência de guarda se dirigiram ao local", acrescentou Sliusar, que destacou que "o pessoal foi evacuado" e não há registro de vítimas.

A canal Baza no Telegram, próximo das forças da ordem russas, publicou um vídeo que mostra um incêndio à distância no distrito de Chertkovski, no meio da noite.

Mais tarde, Sliusar acrescentou que outro incêndio atingiu em depósito no povoado de Sokhranovka, que abriga do lado russo um dos pontos de entrada tradicionais do gás russo para a Ucrânia. Também se informou que não houve vítimas.