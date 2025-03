Hamas acusa Israel de ter atuado para 'afundar' acordo de trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas acusou, nesta segunda-feira (3), Israel de ter atuado para "afundar" o acordo de trégua na Faixa de Gaza, que está atualmente em um impasse.

"As violações do acordo durante a primeira fase demonstram sem a menor dúvida que o governo de ocupação (Isral, ndlr) querian afundar o acordo, e fez todo o possível para conseguir isso", afirmou Usama Hamdam, uma autoridade do Hamas, em um vídeo.