Confronto com o Atlético na Champions 'será decidido na volta', afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira (3) que o confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid será decidido no jogo de volta, no dia 12 de março, no estádio Metropolitano.

"Vai ser um duelo equilibrado e será decidido no jogo de volta. O objetivo de amanhã [terça-feira] é jogar bem e abrir uma vantagem. O jogo é equilibrado e competitivo, mas não podemos pensar em abrir uma grande vantagem amanhã. O adversário é forte", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida, no Santiago Bernabéu.