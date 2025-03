Concessionária da Tesla é incendiada em cidade da França

Doze automóveis Tesla foram incendiados na noite de domingo (2) nas imediações de Toulouse, no sul da França, em uma ação provocada no estacionamento de uma concessionária da marca do magnata americano Elon Musk, segundo a promotoria.

"Foram abertas investigações sobre este incêndio intencional", declarou à AFP um magistrado da promotoria de Toulouse, referindo-se a "vários indícios de incêndios deliberados" e a uma origem que não foi "acidental em absoluto", assegurou.