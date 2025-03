'Clube me pediu para ficar', diz Vini sobre ausência na cerimônia da Bola de Ouro

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, confessou nesta segunda-feira (3) que o clube merengue pediu para que ficasse na capital espanhola e não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, na qual o prêmio foi entregue ao volante Rodri.

"As pessoas votam no que acreditam. Eu tenho o meu pensamento. Nunca sonhei em ganhar a Bola de Ouro, quando você chega perto, você acredita, mas vou ter mais oportunidades. Já ganhei duas Champions e estou aqui para ganhar muitas outras", declarou Vini em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, no estádio Santiago Bernabéu.