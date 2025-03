Campeão em Dubai, Tsitsipas volta ao Top 10 do ranking da ATP

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, campeão do ATP 500 de Dubai no fim de semana, retornou ao Top 10 do ranking masculino aparecendo na nona posição, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (3).

Tsitsipas, de 26 anos e ex-número 3 do mundo, não conquistava um título desde abril de 2024, quando foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo. Ele não ocupava o Top 10 desde julho do ano passado.