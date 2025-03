Blatter e Platini voltam ao tribunal por caso de fraude

Até a última quinta-feira, o Tribunal de Apelação extraordinário do Tribunal Penal Federal, reunido em Muttenz, no noroeste da Suíça, julgará Blatter (88 anos) e Platini (69 anos) por "fraude", "gestão desleal", "abuso de confiança" e "falsificação de documentos".

Ambos podem ser condenados a até cinco anos de prisão, e a decisão deve sair no dia 25 de março.

"Um contrato é um contrato, a palavra é a palavra. A Fifa me devia esse dinheiro", se defendeu Platini, ex-jogador da seleção francesa e presidente da Uefa de 2007 a 2015, que agora vive longe dos holofotes em Cassis, perto de Marselha, depois que o caso acabou com suas aspirações de presidir a Fifa.

Antes, a partir de 1998, trabalhou para que o suíço Joseph Blatter se tornasse presidente da Fifa e foi seu conselheiro, uma função que exerceu "sem contrato nem remuneração, até que em meados de 1999 Blatter lhe perguntou sobre suas pretensões salariais: "Como eu não conhecia nada desse mundo, do mundo da Fifa, disse ao acaso 'um milhão' (...) Ele me perguntou 'um milhão de que?', e eu quis brincar e disse 'um milhão do que você quiser: rublos, pesetas, liras'. E Blatter disse 'um milhão de francos suíços'", relatou Platini.

- Acordo verbal? -