60% dos adultos vão ter sobrepeso ou obesidade até 2050 (estudo)

A pesquisa usou dados de 204 países para traçar um panorama sombrio do que descreveu como um dos grandes desafios de saúde do século.

"A epidemia global sem precedentes de sobrepeso e obesidade é uma tragédia profunda e um fracasso social monumental", disse Emmanuela Gakidou, principal autora do estudo, elaborado pelo Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME) dos Estados Unidos. Isso fez com que o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade no mundo aumentasse de 929 milhões em 1990 para 2,6 bilhões em 2021, segundo o estudo.