UE critica Hamas por recusar cessar-fogo e Israel por bloquear ajuda

A União Europeia (UE) condenou neste domingo a recusa do movimento islamita Hamas a aceitar uma prorrogação do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, e o bloqueio da ajuda humanitária ao território palestino anunciado por Israel.

"A UE pede uma retomada rápida das negociações para a segunda fase do cessar-fogo e expressa seu firme apoio aos mediadores", disse o porta-voz do bloco, Anuar El Anuni. "Um cessar-fogo permanente contribuiria para a libertação de todos os reféns israelenses restantes." Também devem ser criadas "as condições necessárias para o início do restabelecimento e da reconstrução da Faixa de Gaza", acrescentou.