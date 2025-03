Rio abre desfiles de carnaval no ritmo do Oscar

O Rio de Janeiro abre neste domingo os desfiles no Sambódromo com a atenção dos foliões dividida entre as atrações da Marquês de Sapucaí e a cerimônia do Oscar, que pode dar ao Brasil sua primeira estatueta.

As chances de premiação de "Ainda Estou Aqui" criaram uma atmosfera de celebração além da carnavalesca. O longa de Walter Salles é um dos indicados nas categorias melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, pelo papel de Fernanda Torres.