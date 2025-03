Publicação de Trump sobre nova reserva de criptomoedas faz valores dispararem

Em uma publicação em sua rede Truth Social, o magnata republicano disse que um grupo de trabalho que criou pouco depois de assumir o cargo no final de janeiro está avançando com a formação da reserva, que incluirá três criptomoedas de menor nível: XRP, Solana e Cardano.

O presidente Donald Trump mencionou neste domingo (2) cinco criptomoedas que seu governo está considerando para uma nova "reserva estratégica" dos Estados Unidos, o que fez seus valores dispararem e reverterem, em parte, as perdas recentes.

Os valores dessas três criptodivisas subiram com a notícia: a XRP era cotada em alta de 34% às 13h em Washington (15h em Brasília), a Solana subia cerca de 22% e a Cardano, mais 63%.

Alguns minutos depois, Trump voltou a publicar comentários, assinalando que outras criptomoedas valiosas já consagradas, como o Bitcoin e o Ethereum, estariam no "coração da Reserva", o que fez com que os preços das duas principais moedas digitais aumentassem mais de 10% e 12%, respectivamente.

Essas mensagens de Trump ajudaram a estimular uma ampla recuperação entre as divisas digitais, que haviam despencado nos últimos dias na medida em que as ameaças tarifárias do magnata e novos escândalos que afetam o setor abalavam a confiança dos investidores nesses ativos altamente voláteis.

Tampouco é a primeira vez que Trump e seu entorno próximo opinam sobre o setor das criptomoedas.