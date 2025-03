Países oferecem ajuda a Zelenski e plano para fim da guerra após bate-boca na Casa Branca

O Reino Unido e a França trabalharão juntos com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, para apresentar plano de paz a Washington que ponha fim à guerra da Rússia na Ucrânia. O premiê britânico, Keir Starmer, disse que após conversas com Zelenski e Macron numa cúpula de segurança que reúne países europeus em Londres, neste domingo, 2, Reino Unido, França e "possivelmente mais um ou dois países" trabalharão com Kiev em um plano de paz que será apresentado aos EUA. "Acho que demos um passo na direção certa", disse Starmer à emissora britânica BBC.

"Temos que encontrar uma maneira de todos trabalharmos juntos. Porque, no final, tivemos três anos de conflito sangrento. Agora precisamos chegar a essa paz duradoura", disse Starmer.

Starmer e os presidentes da França e da Ucrânia, Emmanuel Macron e Volodmir Zelenski, viajaram separadamente para Washington nesta semana para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, e buscar uma paz duradoura para um conflito que já está em seu terceiro ano. Cerca de 15 líderes, aliados da Ucrânia, estão se reunindo em Londres neste domingo para buscar acordos de segurança e demonstrar apoio ao país europeu após o bate-boca entre Donald Trump e Zelenski na Casa Branca. Líderes da França, Alemanha, Dinamarca, Itália, Turquia, Holanda, Noruega, Polônia, Espanha, Finlândia, Suécia, República Tcheca e Romênia foram convidados para a reunião, uma iniciativa do primeiro-ministro britânico.

O chefe da Otan, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também foram convidados para a cúpula, que contará com a presença do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. A Ucrânia e a Europa estão acompanhando com preocupação a aproximação entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, que iniciou negociações bilaterais para acabar com a guerra sem convidar a Ucrânia ou os europeus. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a mudança radical na política externa dos EUA em relação à Rússia estava "amplamente" alinhada com a visão de Moscou, em uma entrevista transmitida pela televisão estatal no domingo.

De acordo com Downing Street, as conversações em Londres se concentrarão no "fortalecimento da posição da Ucrânia, incluindo o apoio militar contínuo e o aumento da pressão econômica sobre a Rússia". Os participantes também discutirão "a necessidade de a Europa desempenhar seu papel na defesa" e os "próximos passos no planejamento de fortes garantias de segurança" no continente, dado o risco de retirada do guarda-chuva militar e nuclear dos EUA. Bate-boca entre Trump e Zelenski Poucas horas após a confirmação da organização dessa cúpula, as preocupações foram desencadeadas pela briga verbal de sexta-feira na Casa Branca, na qual Trump repreendeu Zelenski, acusando-o de brincar "com o risco de uma 3ª Guerra Mundial".

Após o incidente, Zelenski recebeu apoio da maioria dos líderes europeus e também de outros líderes mundiais. Zelenski, após a altercação com Trump, chegou a Londres no sábado para participar da cúpula deste domingo e se reuniu por cerca de uma hora com o primeiro-ministro britânico em sua residência em Downing Street. Starmer disse à BBC na entrevista deste domingo que "ninguém quer ver" cenas como as da Casa Branca, embora tenha observado que "está claro para mim que ele [Trump] quer uma paz duradoura". Starmer disse a Zelenski em Londres no sábado que ele era "muito bem-vindo" e insistiu na "determinação absoluta" do Reino Unido em apoiar a Ucrânia em seu conflito com a Rússia.