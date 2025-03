Olympique de Marselha vence Nantes e reforça vice-liderança no Francês

Depois das polêmicas envolvendo a arbitragem e da suspensão do presidente Pablo Longoria, o Olympique de Marselha venceu o Nantes por 2 a 0 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória no Vélodrome, o time de Marselha chega a 49 pontos, três à frente do Nice (3º), mas ainda longe do líder Paris Saint-Germain (62 pontos).