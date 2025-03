Milhares de pessoas fogem do norte do Japão, arrasado por incêndios florestais

Milhares de pessoas foram evacuadas no norte do Japão diante dos maiores incêndios florestais em três décadas, que seguiam ativos neste domingo (2) e deixaram pelo menos um morto, informaram as autoridades.

Desde que os incêndios foram declarados na quarta-feira, umas 2 mil pessoas fugiram das áreas no entorno da cidade de Ofunato, na região de Iwate, e mais de 1.200 foram evacuadas para abrigos, segundo as autoridades.