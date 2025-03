Milan perde para Lazio em casa com gol nos acréscimos

Com um gol do espanhol Pedro nos acréscimos (90'+8), a Lazio derrotou o Milan por 2 a 1 neste domingo (2), em San Siro, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória do time romano saiu em um pênalti marcado depois que o goleiro Mike Maignan cometeu falta sobre Gustav Isaksen, em lance que foi revisado pelo VAR.