Israel suspende entrega de ajuda humanitária em Gaza, Hamas denuncia violação à trégua

Israel anunciou neste domingo(2) a suspensão da entrada de ajuda humanitária em Gaza, uma decisão que o Hamas denunciou como uma violação do estagnado acordo de cessar-fogo no território palestino, onde o Ministério da Saúde informou ataques israelenses mortais.

Após o término da primeira fase da trégua, que entrou em vigor em 19 de janeiro após ser negociada com a mediação do Catar e o apoio do Egito e dos Estados Unidos, Israel e o movimento islamista palestino não conseguem chegar a um acordo sobre a próxima etapa do processo, que deveria começar neste domingo.