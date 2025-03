Estados Unidos enviam porta-aviões à Coreia do Sul após Coreia do Norte testar mísseis

Um porta-aviões dos Estados Unidos chegou à Coreia do Sul neste domingo, 2, em uma demonstração de força, dias depois de a Coreia do Norte testar mísseis de cruzeiro. A chegada do USS Carl Vinson ao porto sul-coreano de Busan tem como objetivo exibir uma aliança militar sólida frente às ameaças norte-coreanas, além de aumentar a operabilidade dos ativos combinados dos aliados, disse a Marinha sul-coreana em comunicado. Segundo a nota, foi o primeiro porta-aviões dos EUA a viajar para a Coreia do Sul desde junho.

Espera-se que a implantação do porta-aviões enfureça a Coreia do Norte, que vê as implantações temporárias de ativos militares dos EUA como ameaças à sua segurança. Anteriormente, os norte-coreanos responderam a algumas das implantações de porta-aviões dos EUA, bombardeiros de longo alcance e submarinos nucleares com testes de mísseis.