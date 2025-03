Egito, Jordânia, Catar e Arábia Saudita acusam Israel de 'violação flagrante' de acordo de trégua

Egito, Jordânia, Catar e Arábia Saudita condenaram neste domingo (2) o bloqueio israelense à entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e classificaram essa iniciativa como "uma violação flagrante" dos acordos de trégua com o Hamas.

"O Egito afirma que essas medidas são uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país árabe, que acusa Israel de usar a fome como "arma contra o povo palestino".