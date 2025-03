Zelenski recebe apoio do primeiro-ministro britânico um dia após discussão na Casa Branca

Zelenski chegou ao encontro com Starmer sob gritos de apoio das pessoas que se reuniram do lado de fora do 10 Downing St., onde o premiê britânico o abraçou e conduziu para dentro.

"E, como você ouviu pelos aplausos na rua, você tem total apoio em todo o Reino Unido", disse Starmer ao líder do país devastado pela guerra. "Estamos com você, com a Ucrânia, pelo tempo que for necessário."

Zelenski estava pronto para assinar um acordo para dar aos EUA acesso às riquezas minerais de seu país enquanto Trump pressiona a Ucrânia a chegar a um acordo para acabar com a guerra com a Rússia. Mas ele deixou a cidade sem assinar nada.

Zelenski tinha programado se encontrar com Starmer neste domingo, di 2, antes da cúpula com outros líderes europeus para discutir a Ucrânia e reforçar as defesas em todo o continente. Mas o cronograma para a reunião bilateral foi aparentemente acelerado após a visita do presidente Ucraniano a Washington.

Zelenski se encontrará também com o rei Carlos III no domingo antes da cúpula que será realizada em Lancaster House, perto do Palácio de Buckingham. Fonte: Associated Press.