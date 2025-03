Reino Unido promete 2,26 bi de libras para fortalecer capacidade de defesa da Ucrânia

Zelensky afirmou que a reunião foi "significativa e calorosa", durante a qual os dois lados discutiram "os desafios enfrentados pela Ucrânia e por toda Europa, a coordenação com parceiros, passos concretos para fortalecer a posição ucraniana e o fim da guerra com a paz justa, juntamente com garantias de segurança robustas".

Antes da reunião, Starmer recebeu Zelensky com um abraço e disse que a Ucrânia tinha o "apoio inabalável" de seu país. "Estamos com você, com a Ucrânia, pelo tempo que for necessário."

A reunião ocorreu um dia após uma crise diplomática entre a Ucrânia e os Estados Unidos, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, criticaram Zelensky por "não ser grato o suficiente" pelo apoio dos EUA, durante encontro acompanhado por jornalistas e transmitido ao vivo. O presidente ucraniano deixou o país norte-americano sem a esperada assinatura de um acordo de exploração de minerais na nação europeia.

O acordo entre Ucrânia e Reino Unido também ocorre na véspera de uma cúpula organizada por Starmer e que reunirá outros líderes europeus para discutir a crise na Ucrânia e a defesa do continente.