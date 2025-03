PSG goleia Lille e abre 16 pontos na liderança do Francês

O time parisiense abriu por 4 a 0 no Parque dos Príncipes aos 37 minutos de jogo, com gols de Bradley Barcola (6'), do brasileiro Marquinhos (22'), Ousmane Dembelé (28') e Desiré Doué (37').

Com a vitória, o PSG chega a 62 pontos, contra 46 do Olympique de Marselha, que no domingo fecha a rodada recebendo o Nantes no Vélodrome.

Na Liga dos Campeões, o time do técnico Luis Enrique terá um duelo complicado com o Liverpool nas oitavas de final, com o jogo de ida na próxima quarta-feira em Paris.

Em seu último jogo na Champions, o PSG goleou o Brest por 7 a 0, mesmo resultado do último jogo na Copa da França, contra o Stade Briochin.