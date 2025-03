Premier britânico diz que Zelensky 'é muito bem-vindo'

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse neste sábado a Volodymyr Zelensky que ele é "muito bem-vindo" em sua residência, um dia após uma discussão entre o presidente ucraniano e seu colega americano, Donald Trump, na Casa Branca.

Starmer insistiu no começo da reunião, de cerca de uma hora, na "determinação absoluta" do Reino Unido em apoiar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia, segundo imagens divulgadas pela imprensa.