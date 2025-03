URUGUAI POLÍTICA: Esquerdista Orsi assume a presidência do Uruguai seguindo os passos de Mujica

Volodimir Zelensky será recebido neste sábado (1º) pelo primeiro-ministro Keir Starmer em Londres, na véspera de uma cúpula europeia organizada na capital britânica para reafirmar o apoio a Kiev depois do bate-boca entre o presidente ucraniano e Donald Trump na Casa Branca.

Os aliados europeus da Ucrânia, que se reúnem em Londres no domingo, apoiaram o presidente Volodimir Zelensky, convidado a se retirar da Casa Branca após uma discussão com Donald Trump, que ameaçou deixá-los "sozinhos" se não alcançarem um acordo com a Rússia.

