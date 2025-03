Moscou classifica de 'completo fracasso' visita de Zelensky a Washington

A Rússia afirmou neste sábado (1º) que a visita de Volodimir Zelensky a Washington foi um "completo fracasso" após o bate-boca com Donald Trump, e acusou o dirigente ucraniano de estar "obcecado em continuar a guerra" com Moscou.

Também acusou os dirigentes europeus de "debilidade política" e "pequenez" por terem apoiado Zelensky diante da "lição de moral" que recebeu em Washington.

Zakharova reiterou que os objetivos de Moscou na Ucrânia, que passam pela "desmilitarização" e a "desnazificação" do país e "o reconhecimento das realidades existentes no terreno", permaneciam "sem mudanças".

A Rússia, que lançou sua operação contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, reivindica principalmente que a Ucrânia ceda quatro províncias do leste e do sul do país, além da península da Crimeia anexada em 2014, bem como sua renúncia a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Condições inaceitáveis, segundo Kiev.